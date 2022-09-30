Боец ONE Настюхин: бой с Бейдером будет для Фёдора очень опасным

Российский боец Тимофей Настюхин, выступающий в промоушене ONE Championship, поделился мнением о возможном поединке своего соотечественника Фёдора Емельяненко и представителя США Райана Бейдера.
«Это, конечно, для него сейчас будет очень опасно, потому что Бейдер молодой по сравнению с Фёдором, обладает и борьбой, и нокаутирующим ударом. Очень рискованный бой Фёдор принимает. Но не мне его судить – если он уверен, что может пройти Бейдера, то бог в помощь», – сказал Настюхин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
«Всё руках божиих». Фёдор Емельяненко — о ближайших планах:
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