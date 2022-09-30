Российский боец Настюхин: Александру Емельяненко вообще не стоит драться, надо завязывать

Российский боец ONE Championship Тимофей Настюхин ответил, удивил ли его 13-секундный нокаут в поединке между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

«Да чему уже удивляться? Александр такие сейчас пируэты выписывает. Вы видели, где его просто под руки с дивана поднимали, вели? Он просто сам встать не мог. Что говорить о спортивной карьере, если его вытаскивают из таких запоев. Я думаю, ему вообще не стоит уже драться, выступать, потому что могут быть необратимые последствия. Ему точно надо уже завязывать с этим», – сказал Настюхин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.



Не так давно Александр рассказал, что подписал контракт на новый бой, не став называть имя соперника.

Александр Емельяненко подписал контракт на новый бой: