Российский боец Настюхин: Александру Емельяненко вообще не стоит драться, надо завязывать

Российский боец ONE Championship Тимофей Настюхин ответил, удивил ли его 13-секундный нокаут в поединке между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
«Да чему уже удивляться? Александр такие сейчас пируэты выписывает. Вы видели, где его просто под руки с дивана поднимали, вели? Он просто сам встать не мог. Что говорить о спортивной карьере, если его вытаскивают из таких запоев. Я думаю, ему вообще не стоит уже драться, выступать, потому что могут быть необратимые последствия. Ему точно надо уже завязывать с этим», – сказал Настюхин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Не так давно Александр рассказал, что подписал контракт на новый бой, не став называть имя соперника.
Александр Емельяненко подписал контракт на новый бой:
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