25-летний колумбийский боксёр скончался от травм, полученных во время боя
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Колумбийский боксёр Луис Киноньес скончался от травм, полученных во время поединка с соотечественником Хосе Муньосом, сообщает издание The Sun.
После боя спортсмена отправили в больницу. В госпитале 25-летнему боксёру провели операцию по удалению тромба из артерии головного мозга. После этого боксёра ввели в кому. Накануне брат спортсмена сообщил о его смерти.
Киноньес проводил бой с Муньосом в Барранкилье. Муньос одержал победу нокаутом, Киноньеса унесли с ринга на носилках.
25-летний боксёр начал карьеру в 2018 году. На его счету 11 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал десять побед. Поражение в поединке с Хосе Муньосом стало первым в его карьере.
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