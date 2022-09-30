Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

25-летний колумбийский боксёр скончался от травм, полученных во время боя

25-летний колумбийский боксёр скончался от травм, полученных во время боя
Комментарии

Колумбийский боксёр Луис Киноньес скончался от травм, полученных во время поединка с соотечественником Хосе Муньосом, сообщает издание The Sun.

После боя спортсмена отправили в больницу. В госпитале 25-летнему боксёру провели операцию по удалению тромба из артерии головного мозга. После этого боксёра ввели в кому. Накануне брат спортсмена сообщил о его смерти.

Киноньес проводил бой с Муньосом в Барранкилье. Муньос одержал победу нокаутом, Киноньеса унесли с ринга на носилках.

25-летний боксёр начал карьеру в 2018 году. На его счету 11 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал десять побед. Поражение в поединке с Хосе Муньосом стало первым в его карьере.

Судья открыл счёт, когда боксёр был на грани комы. Через 10 дней российский боец скончался Судья открыл счёт, когда боксёр был на грани комы. Через 10 дней российский боец скончался
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022