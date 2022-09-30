25-летний колумбийский боксёр скончался от травм, полученных во время боя

Колумбийский боксёр Луис Киноньес скончался от травм, полученных во время поединка с соотечественником Хосе Муньосом, сообщает издание The Sun.



После боя спортсмена отправили в больницу. В госпитале 25-летнему боксёру провели операцию по удалению тромба из артерии головного мозга. После этого боксёра ввели в кому. Накануне брат спортсмена сообщил о его смерти.



Киноньес проводил бой с Муньосом в Барранкилье. Муньос одержал победу нокаутом, Киноньеса унесли с ринга на носилках.



25-летний боксёр начал карьеру в 2018 году. На его счету 11 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал десять побед. Поражение в поединке с Хосе Муньосом стало первым в его карьере.