Судья открыл счёт, когда боксёр был на грани комы. Через 10 дней российский боец скончался

Боксёрское сообщество России потрясла трагическая новость. После 11 дней в коме скончался боксёр из Новосибирска Арест Саакян. Несмотря на все усилия врачей, спасти 26-летнего спортсмена так и не удалось.

Предновогодний турнир в Тольятти

Трагедия произошла на турнире «Короли Нокаутов», который проходил 26 декабря в Тольятти. Соперником Саакяна стал местный боксёр Игорь Семернин. Поединок промоушена Rave Promo Boxing транслировался в прямом эфире на YouTube. Семернин победил с помощью нокаута: Саакян пропустил несколько ударов, после чего рухнул на настил без сознания.

Поединок проходил в весовой категории до 76 кг. Саакян уступал с первого раунда, а Семернин доминировал. Тем не менее, Арест пытался идти вперёд, хотя и без особого успеха. В пятом раунде Саакян пропустил несколько ударов, всё шло к досрочной остановке, но он продолжил бой, а рефери не вмешался.

В седьмом раунде Саакян пошатнулся после плотного удара, после чего уже было фактически всё ясно. Заключительная трёхминутка прошла с ощутимым преимуществом Семернина, который отправил соперника в нокаут.

Любопытно, что рефери, работавший на поединке, по всей видимости, даже не осознал серьёзности произошедшего. Вместо того чтобы быстрее позвать врачей, он спокойно отсчитывал проигравшему секунды, ожидая, встанет тот или нет. При этом, судя по видео, Саакян был в совсем плохом состоянии. Решающий удар был нанесён уже в последнем раунде боя.

После нокаута Саакяна унесли на носилках, после чего доставили в больницу. Дальше о состоянии спортсмена информировала его сестра Светлана Петросян. Девушка эмоционально рассказывала о том, как ведётся борьба за жизнь спортсмена.

«Вот уже несколько дней мы не живем, а существуем. Кома 3-й степени, отёк головного мозга. На данный момент сестра Седа и брат Сурен находятся рядом с ним. Мы делаем всё возможное и невозможное», — написала Петросян.

Арест перенёс операцию, после которой находился в коме. На четвёртые сутки боксёра подключили к аппарату ИВЛ. Спасти его в итоге так и не удалось, он пробыл в коме около 11 суток, после чего скончался 7 января в тольяттинской больнице, так и не приходя в себя.

Сказалась тяжёлая весогонка

Кома 3-й степени является максимальной (самой тяжёлой) по шкале комы Глазго. У спортсмена были нарушены все реакции: открывание глаз, языковая и двигательная реакции. Сестра Саакяна сообщила, что у него было очень тяжёлое состояние без положительной динамики. Период ожидания составлял от двух недель до месяца.

Сестра погибшего рассказала, что на состоянии здоровья сказалась неподготовленность спортсмена. Он вышел на поединок на коротком уведомлении после тяжёлой весогонки.

«Ему надо было срочно похудеть на 14 кг перед боем. Когда шёл бой, на 19-й минуте даже комментаторы говорили, что бой нужно остановить, но никто этого не сделал. Они видели его состояние. Там было видно, что нужно остановить бой, потому что ему было плохо. Он уже стоял никакой на ринге.



Бой смотрел мой брат. Арест пропустил удар в голову. Когда он упал, мне сразу позвонил брат. Мне сказали, что он лежит и не шевелится. Его увезли в больницу в Тольятти, сделали МРТ и прооперировали. Операция прошла успешно, но он так и не пришёл в себя. Была большая гематома. После её удаления произошёл отёк мозга. Но отёк не спал, он провёл в коме 10 суток и умер», — сказала сестра погибшего в интервью «Рен ТВ».

Родился в Армении, представлял Новосибирск

О Саакяне некоторые сведения можно найти на сайте BoxRec. В профессионалах он одержал шесть побед и потерпел три поражения. Арест родился в Варденисе (Армения), но постоянно проживал в Новосибирске, за который и выступал. Любопытно, что первые четыре боя боксёр провёл в Таиланде, а затем пять — в России. При этом все поражения пришлись именно на те бои, которые проходили в России.

Профессиональным боксом Саакян занимался лишь несколько лет. При этом он становился чемпионом WBC Asia Silver. Изначально спортсмен занимался рукопашным боем, стал мастером спорта по самбо и провёл множество боёв на любительском уровне.



Прощание с Арестом состоится в Тольятти 11 января, а затем тело спортсмена доставят в Армению.



Семернин, ставший невольным соучастником трагедии, уже опубликовал у себя в «инстаграме» запись, выразив соболезнования родным и близким Саакяна. «Мы все скорбим и разделяем вашу боль. Покойся с миром. Царствие небесное», — сказал Семернин.

Права на видео принадлежат RAVE PROMOTION. Видео доступно на странице RAVE PROMO BOXING в YouTube.

Делом займётся прокуратура

Конечно, тут же напрашивается аналогия с гибелью боксёра Максима Дадашева, который скончался при аналогичных обстоятельствах. И после такого случая очередная смерть на ринге вызывает ещё больше вопросов. Похоже, что теперь особое внимание будет приковано к организаторам турнира. Претензии к ним появились у Федерации бокса России и местных властей.



Глава Тольятти Николай Ренц сообщил, что готовится обращение в прокуратуру. При этом он заявил, что турнир проводился без согласования с местной администрацией и спорткомплексом.

«Мы не знаем, как они проводились, какие были условия, как было организовано всё. По этому поводу мы в понедельник обратимся в прокуратуру, чтобы разобрались», — сказал Ренц.

Заявление в прокуратуру направила и Федерация бокса России. «Федерация бокса России обратилась в прокуратуру по месту проведения соревнований с требованием проверить качество выполнения работ медицинской службой, а также качество организации турнира», — сказали в пресс-службе федерации.