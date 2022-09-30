Вячеслав Борщёв сделал вес перед боем в UFC

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв успешно прошёл процедуру взвешивания перед поединком с американцем Майком Дэвисом, который состоится 1 октября на турнире UFC Вегас 61. Борщёв показал на весах 70,53 кг.
На счету Вячеслава восемь поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал шесть побед и потерпел два поражения. В последний раз в октагон Борщёв выходил на турнире UFC on ESPN 33 в марте 2022 года. Его соперником был англичанин Марк Диакези. Бой завершился победой британца единогласным решением судей.
Майк Дэвис не выступал в ММА с января 2021 года. На его счету 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед и дважды потерпел поражение.
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