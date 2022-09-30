Экс-чемпион UFC резко ответил Макгрегору на насмешки в свой адрес

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг ответил звёздному бойцу смешанных единоборств ирландцу Конору Макгрегору, который ранее высмеял его и некоторых других бойцов, пробующих себя в качестве актёров.

«Я был просто ошарашен, подумал: зачем он это сказал? Не понимаю. Конор весь на взводе, наверное, он выпил стакан пива перед этим. Снимается в крутом фильме с Джейком Джилленхолом. Что сказать, молодец. Но в следующий раз убедись, что взял с собой телохранителей, когда придёшь и захочешь поболтать о всяком дерьме», — приводит слова Биспинга Sportskeeda.

Майкл Биспинг после завершения карьеры в UFC неоднократно пробовал себя в роли актёра. В настоящее время англичанин участвует в съёмках фильма «Красная соня», которые проходят в Болгарии.

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