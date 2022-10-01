Исмаилов оценил выступление Шлеменко на ONE FC, не смотрев его бой

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал исход поединка между Александром Шлеменко и бразильцем Клебером Соузой.

«К сожалению, я не видел ещё бой, но собираюсь сейчас его посмотреть. Говорят, там по факту ничья была. Но Саша считает, что он выиграл. Так как не смотрел бой, не смогу дать подробный комментарий. Ничья – это уже хорошо, продышался. Значит, к нашему бою будет себя лучше чувствовать. После достаточно тяжёлого поражения через короткое время у него было новое противостояние, в котором он прошёл полную дистанцию, продышался. Короче, есть в этом плюсы перед основным противостоянием с Магомедом Исмаиловым. Бой со Шлеменко мне всегда будет интересен», — сказал Исмаилов в интервью для «Матч ТВ».

Напомним, 30 сентября Александр Шлеменко провёл поединок с Клебером Соузой на турнире SFC 5 в Омске. Бой завершился ничейным исходом. Поединок 38-летнего бойца с Магомедом Исмаиловым запланирован на декабрь этого года и должен пройти в Екатеринбурге на турнире RCC.

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