«Он сильнее, чем когда-либо». Беллью объяснил, почему Джошуа опасен для Фьюри

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор Тони Беллью высказался о титульном поединке в супертяжёлом весе между соотечественниками Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, который может состояться в начале декабря.

«Фьюри дерётся с Энтони не из-за пояса, но он знает, что поединок с Джошуа крупнейший в супертяжёлом весе. Если бы ему нужны были пояса, он вызвал бы Усика. Поэтому поединок с Энтони, и это ясно для всех, организуется ради денег и шоу. И Фьюри считает, что легко победит.

Из-за недавних поражений Джошуа кажется, что это будет односторонний бой, но я убеждён, что Энтони стал сильнее и сосредоточеннее, чем когда-либо. Он не реагирует на разговоры в социальных сетях, что является силой. Фьюри фаворит, без сомнений, однако я бы не стал сбрасывать Джошуа со счетов. Мы уже знаем, на что он способен», – приводит слова Беллью Sportsmail.