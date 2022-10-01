«Он сильнее, чем когда-либо». Беллью объяснил, почему Джошуа опасен для Фьюри

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор Тони Беллью высказался о титульном поединке в супертяжёлом весе между соотечественниками Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, который может состояться в начале декабря.
«Фьюри дерётся с Энтони не из-за пояса, но он знает, что поединок с Джошуа крупнейший в супертяжёлом весе. Если бы ему нужны были пояса, он вызвал бы Усика. Поэтому поединок с Энтони, и это ясно для всех, организуется ради денег и шоу. И Фьюри считает, что легко победит.
Из-за недавних поражений Джошуа кажется, что это будет односторонний бой, но я убеждён, что Энтони стал сильнее и сосредоточеннее, чем когда-либо. Он не реагирует на разговоры в социальных сетях, что является силой. Фьюри фаворит, без сомнений, однако я бы не стал сбрасывать Джошуа со счетов. Мы уже знаем, на что он способен», – приводит слова Беллью Sportsmail.
- 1 октября 2022
-
21:04
-
21:04
-
20:32
-
19:39
-
19:07
-
18:47
-
18:29
-
17:39
-
17:22
-
16:57
-
15:14
-
13:19
-
12:08
-
10:10
-
09:48
-
09:14
-
06:25
-
00:59
-
00:52
- 30 сентября 2022
-
23:50
-
23:14
-
23:02
-
21:50
-
21:48
-
21:16
-
20:38
-
20:29
-
20:02
-
19:43
-
19:27
-
18:48
-
18:46
-
17:59
-
17:15
-
16:27