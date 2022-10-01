Майкл Биспинг оценил шансы Пэдди Пимблетта сразиться за титул UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), а ныне комментатор, британец Майкл Биспинг оценил шансы легковеса и соотечественника Пэдди Пимблетта (19-3) сразиться за титул организации.

Подписчик: «Как ты считаешь, Майк, Пэдди когда-нибудь сразится за титул UFC?»

Биспинг: «Если одержит ещё несколько побед, то почему нет? Лёгкий дивизион является невероятно тяжёлым».

Напомним, Пимблетт дебютировал в сильнейшей организации мира в сентябре 2021 года и провёл три выступления, во всех одержав досрочные победы. В своём последнем бою в июле британец победил удушающим приёмом во втором раунде американца Джордана Ливитта.

Ранее в интервью Пимблетт высказался о возможном поединке с ирландцем Конором Макгрегором.