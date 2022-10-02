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UFC объявил дату боя Мовсара Евлоева и Брайса Митчелла. Он будет главным на UFC Вегас 64

UFC объявил дату боя Мовсара Евлоева и Брайса Митчелла. Он будет главным на UFC Вегас 64
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28-летний российский боец UFC Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком дивизионе, сразится с американцем Брайсом Митчеллом в Лас-Вегасе (США) в ночь на 6 ноября. Их поединок будет главным боем турнира UFC Вегас 64. Официальный анонс боя Евлоев – Митчелл опубликован на официальной странице UFC в «Твиттере».

«Два топ-проспекта и один невероятный мэйн ивент. Брайс Митчелл против Мовсара Евлоева – главный бой 5 ноября», – такими словами организация сопроводила пост. Вполне очевидно, что из-за разных часовых поясов по московскому времени этот поединок будет датирован 6 ноября.

Напомним, Евлоев идёт на серии из шести побед с момента своего дебюта в UFC. В своём последнем поединке, состоявшемся в июне этого года, он единогласным решением победил Дэна Иге. У Митчелла победная серия составляет пять боёв кряду. В последний раз он дрался в марте и единогласным решением победил Эдсона Барбозу.

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