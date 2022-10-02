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Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 61

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 61
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В ночь на 2 октября в Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 61, в главном бою которого китаянка Сяонань Янь решением судей победила американку Маккензи Дёрн.

Вскоре после окончания спортивного мероприятия в UFC назвали имена бойцов, которым достались денежные бонусы. Лучшим поединком вечера стал бой с участием американца Джона Кастанеды и бразильца Даниэля Густаво Сантоса.

Бонусы за лучшие выступления вечера достались Брендану Аллену (победил Криштофа Йотко удушающим приёмом), Челси Чендлер (победила Юлию Столяренко техническим нокаутом), Гвидо Каннетти (победил Рэнди Косту удушающим приёмом), а также Жоакиму Силве (победил Джесси Ронсона техническим нокаутом). Все они получили по $ 50 тыс.

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