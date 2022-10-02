Патрисиу Фрейре одолел Адама Борича на турнире Bellator, побив рекорд лиги

Бразильский боец Патрисиу Фрейре единогласным решением судей одержал победу над представителем Венгрии Адамом Боричем и защитил чемпионский пояс Bellator. Поединок состоялся в ночь на 2 октября в Лонг-Бич (Калифорния, США) в рамках турнира Bellator 286.
Все трое судей отдали предпочтение бразильцу — 48-47, 49-46, 50-45. Эта победа стала 22-й в карьере Фрейре за время выступлений в Bellator, что является рекордом лиги.
Предыдущий бой Фрейре провёл 15 апреля 2022 года против американца Эй-Джея Макки. По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу бразильцу. Борич в своём предыдущем поединке, который состоялся в марте этого года, одержал единогласным решением судей победу над датчанином Мадсом Бернеллом.
Хабиб показал необычный приём на тренировке.
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