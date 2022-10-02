Яквинта отреагировал на информацию, что Цукерберг выкупил все билеты на UFC Vegas 61

Американский боец смешанных единоборств Эл Яквинта отреагировал на информацию о том, что известный предприниматель Марк Цукерберг выкупил все билеты на турнир UFC Vegas 61, который состоялся в ночь на 2 октября в Лас-Вегасе (США).
«Бойцовский чемпионат Цукерберга (ZFC вместо UFC. — Прим. «Чемпионата»). Лучшим и самым эмоциональным событием на UFC всегда является реакция зрителей — то, как толпа сходит с ума, поддерживая бойцов. Так что оставайся дома, бро», — написал Яквинта в своих социальных сетях.
Также ранее сообщалось, что на турнир из-за визита Цукерберга не были допущены журналисты, кроме представителей ESPN, который является вещательным партнёром UFC и транслирует бои на своём сервисе.
Марк Цукерберг показал тренировку по MMA с бойцом UFC Кхай Ву.
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