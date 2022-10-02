Александр Емельяненко объявил соперника и дату следующего боя

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новое видео в своих социальных сетях, в котором рассказал, что следующий бой проведёт против президента промоушена «Арена» Сергея Еркаева. Поединок состоится 6 ноября на арене ЦСКА.

«Подписываю контракт на избиение президента… президента промоушена «Арена» Еркаева Сергея Владимировича», — сказал Емельяненко.

Напомним, 24 сентября Александр Емельяненко встречался с Вячеславом Дациком в бою по правилам бокса. Поединок завершился победой Дацика нокаутом на 13-й секунде боя. Дацик активно пошёл вперёд и нанёс сокрушительный удар, который отправил Емельяненко в нокаут.

Александр Емельяненко подписал контракт на новый бой.