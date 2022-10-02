«Он говорит это после каждой тренировки». Белал Мухаммад рассказал о работе с Хабибом

Рейтинговый американский боец полусреднего веса (до 77 кг) Белал Мухаммад, готовящийся выступить на турнире UFC 280, рассказал о совместной работе со звёздным экс-чемпионом организации россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я и Ислам [Махачев] много боремся. Я чувствую его силу и проделанную работу… Нахождение в одной комнате с этими парнями особенное, вы знаете. Потому что после каждой тренировки Хабиб садится со всеми и рассказывает, что вы делали не так.

Из-за этого все узнают, в чём заключаются ваши проблемы. И это делает вас более ответственным.

Здорово наблюдать за тем, как они работают. Так вы понимаете, почему они настолько хороши и почему становятся лучше», – сказал Мухаммад в интервью Remember The Show.