«Он говорит это после каждой тренировки». Белал Мухаммад рассказал о работе с Хабибом
Поделиться
Рейтинговый американский боец полусреднего веса (до 77 кг) Белал Мухаммад, готовящийся выступить на турнире UFC 280, рассказал о совместной работе со звёздным экс-чемпионом организации россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Я и Ислам [Махачев] много боремся. Я чувствую его силу и проделанную работу… Нахождение в одной комнате с этими парнями особенное, вы знаете. Потому что после каждой тренировки Хабиб садится со всеми и рассказывает, что вы делали не так.
Из-за этого все узнают, в чём заключаются ваши проблемы. И это делает вас более ответственным.
Здорово наблюдать за тем, как они работают. Так вы понимаете, почему они настолько хороши и почему становятся лучше», – сказал Мухаммад в интервью Remember The Show.
Комментарии
- 2 октября 2022
-
23:01
-
22:02
-
21:49
-
20:26
-
20:12
-
18:30
-
18:22
-
17:24
-
14:44
-
13:45
-
13:01
-
10:59
-
10:30
-
09:59
-
09:16
-
07:12
-
07:02
-
06:47
-
06:27
-
06:13
-
05:47
-
05:19
-
04:22
-
03:53
-
02:36
-
01:40
-
01:34
-
00:37
-
00:20
-
00:11
-
00:00
- 1 октября 2022
-
23:06
-
22:52
-
22:27
-
22:10
Партнерский контент