53-летний президент UFC Дана Уайт показал физическую форму

Президент UFC Дана Уайт показал свою физическую форму.

На данный момент функционеру 53 года. Уайт женат и воспитывает троих детей.

В 2012 году Уайт сообщал, что у него диагностировали болезнь Меньера, неврологическое расстройство, после которого он проходил курс лечения.

Ранее сообщалось, что Уайт пожертвовал $ 10 тыс. Джону Эспозито после того, как боец муай-тай потерял ноги в результате трагического несчастного случая на производстве.

Бывший боец сейчас заново учится ходить с помощью протезов и получает инструкции по управлению транспортным средством с помощью ручного управления. Эспозито обещает вернуться в единоборства, черпая вдохновение в техасской лиге бокса для людей с ампутированными конечностями.