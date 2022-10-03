53-летний президент UFC Дана Уайт показал физическую форму
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Президент UFC Дана Уайт показал свою физическую форму.
На данный момент функционеру 53 года. Уайт женат и воспитывает троих детей.
В 2012 году Уайт сообщал, что у него диагностировали болезнь Меньера, неврологическое расстройство, после которого он проходил курс лечения.
Ранее сообщалось, что Уайт пожертвовал $ 10 тыс. Джону Эспозито после того, как боец муай-тай потерял ноги в результате трагического несчастного случая на производстве.
Бывший боец сейчас заново учится ходить с помощью протезов и получает инструкции по управлению транспортным средством с помощью ручного управления. Эспозито обещает вернуться в единоборства, черпая вдохновение в техасской лиге бокса для людей с ампутированными конечностями.
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