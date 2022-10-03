Стерлинг объяснил, почему Диллашоу не опасен для него в борьбе

Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджэмейн Стерлинг считает, что его соперник и соотечественник Ти Джей Диллашоу, поединок с которым состоится на турнире UFC 280, не сможет нанести ему ущерб в борьбе.

«Я считаю, что самым информативным для меня является бой с Кори Сэндхагеном. Диллашоу показал, что на самом деле дрался ради победы по очкам, а не ради нокаута. Я знаю, что люди могут раскритиковать меня, но это то, что ты понимаешь в боях против некоторых парней – их тяжело «вынести», и поэтому приходится делать то, что должен.

Целью Диллашоу было сковать Сэндхагена, замедлить его. Он пытался закрепиться в позиции за спиной, и мы увидели, что он не очень хорош в этом. Он может зажать ваши бёдра и голени, но на этом всё», – сказал Стерлинг в интервью Submission Radio.