Тайсон Фьюри отреагировал на физическую форму 53-летнего президента UFC Уайта. Фото
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Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал свежую фотографию 53-летнего президента промоушена UFC Даны Уайта, на которой он показывает актуальную физическую форму.
«Тяжёлый труд окупается. Нужно это понимать», — написал Фьюри.
Президент UFC Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире ММА. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, Дана регулярно подвергается критике за свои резкие высказывания. Некоторые бойцы считают, что могли бы зарабатывать больше в промоушене, а нынешние гонорары ниже, чем должны быть.
7 косяков великого и ужасного Даны Уайта:
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