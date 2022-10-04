Обновлённый рейтинг UFC. Исмагулов обошёл Макгрегора, а Рахмонов — Масвидаля

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги спортсменов. Так, российско-казахстанский боец Дамир Исмагулов, выступающий в лёгкой весовой категории (до 70 кг), обошёл бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях, 34-летнего ирландца Конора Макгрегора. Исмагулов поднялся на одну позицию и теперь занимает 11-е место, а Макгрегор опустился на одну строчку и стал 12-м.



Отметим также успех ещё одного бойца из Казахстана — Шавката Рахмонова, который выступает в полусреднем весе (до 77 кг). Шавкат ворвался в топ-10 и обошёл такого авторитетного бойца, как Хорхе Масвидаль. Сейчас Рахмонов — 10-й, а Масвидаль — 11-й.

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