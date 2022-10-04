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Александр Емельяненко матом высказался о брате Фёдоре

Александр Емельяненко матом высказался о брате Фёдоре
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники позвонили ему, представившись сотрудниками одного из телеканалов. В ходе разговора Александр грубо высказался в адрес своего брата, прославленного бойца Фёдора Емельяненко.

«Я и с военными дружу, и со спортсменами, человек я из народа. А есть кто-то однобокий, как Федя [блин] он, кроме спорта, [блин] больше [ни черта] не делает», — заявил по телефону некто, чей голос очень похож на Александра Емельяненко.

Сам Емельненко пока никак не прокомментировал аудиозапись. Напомним, Александр и Фёдор не общаются друг с другом уже долгие годы.

Александр Емельяненко — Еркаеву: ты очень рано поверил в себя:

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