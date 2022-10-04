Ян и Царукян показали актуальную физическую форму, встретившись в Таиланде. Фото

Известный российский боец UFC Арман Царукян разместил новый пост в своих социальных сетях, показав общее фото с соотечественником Петром Яном. Бойцы встретились в Таиланде, где оба проводят тренировочный лагерь.



«Этот парень уже заканчивает свой тренировочный лагерь, а я только вхожу в рабочий режим и начало», — подписал фото Царукян.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

В последнем бою Ян уступил американцу Алджэмейну Стерлингу. Поединок проходил на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, добыв победу раздельным судейским решением. В следующем бою, который состоится 22 октября на турнире UFC 280, Пётр встретится с американцем Шоном О'Мэлли.



Царукян выступает в UFC с 2019 года. Единственным, кто сумел нанести ему поражение в UFC, стал соотечественник Ислам Махачев.

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