Ян и Царукян показали актуальную физическую форму, встретившись в Таиланде. Фото

Известный российский боец UFC Арман Царукян разместил новый пост в своих социальных сетях, показав общее фото с соотечественником Петром Яном. Бойцы встретились в Таиланде, где оба проводят тренировочный лагерь.
«Этот парень уже заканчивает свой тренировочный лагерь, а я только вхожу в рабочий режим и начало», — подписал фото Царукян.
Фото: Из личного архива Армана Царукяна
В последнем бою Ян уступил американцу Алджэмейну Стерлингу. Поединок проходил на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, добыв победу раздельным судейским решением. В следующем бою, который состоится 22 октября на турнире UFC 280, Пётр встретится с американцем Шоном О'Мэлли.
Царукян выступает в UFC с 2019 года. Единственным, кто сумел нанести ему поражение в UFC, стал соотечественник Ислам Махачев.
Наших бьют в любом случае. Все бои между россиянами в UFC:
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