Казахстанский чемпион мира Алимханулы оценил свои шансы в бою с Саулем Альваресом
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Чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы (12-0, 8 KO) высказался о потенциальном противостоянии с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом.
«Он уже прошёл свой пик. Лёгкая работа. Но он не будет драться со мной. Зачем ему встречаться с сильнейшим средневесом в мире? Я нахожусь в расцвете сил сейчас», – приводит слова бойца издание BoxingScene.
Напомним, 13 ноября в Лас-Вегасе (США) Алимханулы проведёт дебютную защиту титула. Соперником 29-летнего казахстанца станет 27-летний британец Дензел Бентли (17-1, 14 KO). Альварес в середине сентября одержал победу в трилогии с казахстанским ветераном Геннадием Головкиным, нанеся ему второе поражение в карьере.
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