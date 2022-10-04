Казахстанский чемпион мира Алимханулы оценил свои шансы в бою с Саулем Альваресом

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы (12-0, 8 KO) высказался о потенциальном противостоянии с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом.

«Он уже прошёл свой пик. Лёгкая работа. Но он не будет драться со мной. Зачем ему встречаться с сильнейшим средневесом в мире? Я нахожусь в расцвете сил сейчас», – приводит слова бойца издание BoxingScene.

Напомним, 13 ноября в Лас-Вегасе (США) Алимханулы проведёт дебютную защиту титула. Соперником 29-летнего казахстанца станет 27-летний британец Дензел Бентли (17-1, 14 KO). Альварес в середине сентября одержал победу в трилогии с казахстанским ветераном Геннадием Головкиным, нанеся ему второе поражение в карьере.