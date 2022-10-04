Результаты всех боёв турнира ACA 146

Завершился турнир ACA 146, который прошёл в Грозном (Чечня). В главном событии экс-чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) Саламу Абдурахманов победил бразильца Рене Пессоа, став обязательным претендентом на титул.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех поединков турнира.

Саламу Абдурахманов победил Рене Пессоа единогласным решением (49-46, 50-45, 49-46, 50-45, 49-46).

Альберт Туменов победил Гаджимурада Хирамагомедова единогласным решением (30-27, 29-28, 30-27, 30-27, 29-28).

Хусейн Халиев победил Станислава Власенкова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).

Абдул-Рахман Дудаев победил Элисмара Лиму техническим нокаутом в первом раунде.

Рустам Керимов победил Карлоса Спартаса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 30-27, 30-27).

Джихад Юнусов победил Ахмед Балкизова единогласным решением (29-28, 30-27, 29-28, 29-28, 30-27).

Расул Албасханов победил Алмазбека Надырова удушающим приёмом в первом раунде.

Лом-Али Нальгиев победил Алэйна Илунгу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28).

Махарбек Каргинов победил Даниэля Жубилео единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27, 30-27, 30-27).