Результаты всех боёв турнира ACA 146

Завершился турнир ACA 146, который прошёл в Грозном (Чечня). В главном событии экс-чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) Саламу Абдурахманов победил бразильца Рене Пессоа, став обязательным претендентом на титул.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех поединков турнира.
Саламу Абдурахманов победил Рене Пессоа единогласным решением (49-46, 50-45, 49-46, 50-45, 49-46).
Альберт Туменов победил Гаджимурада Хирамагомедова единогласным решением (30-27, 29-28, 30-27, 30-27, 29-28).
Хусейн Халиев победил Станислава Власенкова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).
Абдул-Рахман Дудаев победил Элисмара Лиму техническим нокаутом в первом раунде.
Рустам Керимов победил Карлоса Спартаса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 30-27, 30-27).
Джихад Юнусов победил Ахмед Балкизова единогласным решением (29-28, 30-27, 29-28, 29-28, 30-27).
Расул Албасханов победил Алмазбека Надырова удушающим приёмом в первом раунде.
Лом-Али Нальгиев победил Алэйна Илунгу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28).
Махарбек Каргинов победил Даниэля Жубилео единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27, 30-27, 30-27).
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