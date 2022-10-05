Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Самый интересный кард». Ислам Махачев — о предстоящем турнире UFC

«Самый интересный кард». Ислам Махачев — о предстоящем турнире UFC
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о карде турнира UFC 280, где выступит он сам.

«Сам бы с удовольствием посмотрел весь кард в прямом эфире. Это самый интересный кард в UFC, согласны?» — написал Махачев.

Напомним, на UFC 280 Махачев сразится с именитым бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой. Спортивное шоу пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск. Ислам вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою, который состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 202, россиянин одолел американца Бобби Грина. Победа была одержана техническим нокаутом в первом раунде.

Неизвестные факты про Ислама Махачева:

Махачев зря наехал на Чендлера. Исламу далеко до достижений Железного Майка Махачев зря наехал на Чендлера. Исламу далеко до достижений Железного Майка
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022