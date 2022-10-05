«Самый интересный кард». Ислам Махачев — о предстоящем турнире UFC

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о карде турнира UFC 280, где выступит он сам.



«Сам бы с удовольствием посмотрел весь кард в прямом эфире. Это самый интересный кард в UFC, согласны?» — написал Махачев.

Напомним, на UFC 280 Махачев сразится с именитым бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой. Спортивное шоу пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск. Ислам вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою, который состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 202, россиянин одолел американца Бобби Грина. Победа была одержана техническим нокаутом в первом раунде.

Неизвестные факты про Ислама Махачева: