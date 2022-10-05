«Самый интересный кард». Ислам Махачев — о предстоящем турнире UFC
Поделиться
Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о карде турнира UFC 280, где выступит он сам.
«Сам бы с удовольствием посмотрел весь кард в прямом эфире. Это самый интересный кард в UFC, согласны?» — написал Махачев.
Напомним, на UFC 280 Махачев сразится с именитым бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой. Спортивное шоу пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск. Ислам вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою, который состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 202, россиянин одолел американца Бобби Грина. Победа была одержана техническим нокаутом в первом раунде.
Неизвестные факты про Ислама Махачева:
Комментарии
- 5 октября 2022
-
10:26
-
10:10
-
09:25
-
09:18
-
09:09
-
03:45
-
01:06
-
00:01
- 4 октября 2022
-
22:40
-
21:47
-
21:26
-
20:52
-
20:07
-
19:01
-
17:58
-
16:42
-
16:30
-
16:13
-
15:32
-
15:20
-
15:07
-
14:27
-
13:22
-
13:20
-
13:13
-
13:03
-
12:54
-
12:10
-
11:35
-
10:53
-
10:12
-
10:03
-
09:30
-
09:16
-
04:09
Партнерский контент