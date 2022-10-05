Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайлдер: Джошуа победит Фьюри

Уайлдер: Джошуа победит Фьюри
Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе 36-летний американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) высказал мнение, что британцу Энтони Джошуа вполне по силам победить соотечественника Тайсона Фьюри.

«Не думаю, что поединок завершился бы нокаутом в исполнении кого-то из них. Считаю, что Джошуа может победить его, хотя понимаю, что кто-то может это посчитать безумием. Но, честно говоря, я действительно вижу, что Джошуа победит в этом бою. Но ему нужно будет сделать всё как надо. Он не должен много думать, а он думает слишком много. Кроме того, он сильно сомневается в себе. Но это моё мнение, я просто смотрю на ситуацию со стороны. Я не чувствую в нём инстинкта убийцы. А ментальная уверенность — самое главное в нашем деле», — приводит слова Уайлдера talkSPORT со ссылкой на подкаст Big Fight Weekend.

Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении:

Был народным чемпионом, стал заносчивой примой. Тайсон Фьюри стремительно теряет уважение Был народным чемпионом, стал заносчивой примой. Тайсон Фьюри стремительно теряет уважение
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022