Уайлдер: Джошуа победит Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе 36-летний американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) высказал мнение, что британцу Энтони Джошуа вполне по силам победить соотечественника Тайсона Фьюри.



«Не думаю, что поединок завершился бы нокаутом в исполнении кого-то из них. Считаю, что Джошуа может победить его, хотя понимаю, что кто-то может это посчитать безумием. Но, честно говоря, я действительно вижу, что Джошуа победит в этом бою. Но ему нужно будет сделать всё как надо. Он не должен много думать, а он думает слишком много. Кроме того, он сильно сомневается в себе. Но это моё мнение, я просто смотрю на ситуацию со стороны. Я не чувствую в нём инстинкта убийцы. А ментальная уверенность — самое главное в нашем деле», — приводит слова Уайлдера talkSPORT со ссылкой на подкаст Big Fight Weekend.

Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении: