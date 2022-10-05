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Тищенко назвал огромным плюсом решение IBA допустить российских боксёров до соревнований

Тищенко назвал огромным плюсом решение IBA допустить российских боксёров до соревнований
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Победитель Олимпийских игр 2004 и 2008 года россиянин Алексей Тищенко высказался о решении совета директоров Международной ассоциации бокса (IBA) допустить боксёров из Российской Федерации и Беларуси к международным соревнованиям.

«Очень приятно, что руководство Международной ассоциации бокса смогло найти какое-то решение и допустило наших боксёров до соревнований. Думаю, были представители, которые были против того, чтобы мы выступали, но в итоге хорошо, что удалось найти компромисс.

Здорово, что у наших спортсменов будет возможность принимать участие в международных соревнованиях. Это огромный плюс для любого спортсмена, тренера, а также стимул и перспективы для каждого спортсмена», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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