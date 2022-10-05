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Гэтжи высказался о возможности боя с Физиевым

Гэтжи высказался о возможности боя с Физиевым
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи высказался о возможности поединка с Рафаэлем Физиевым.

«Сейчас я вернулся к тренировкам, но мне ещё нужно набрать физическую силу, вернуть себе форму. Для этого я буду фокусироваться на грэпплинге и работать с железом на протяжении месяца. Что до кардио, то я правильно питаюсь с момента боя, так что я показываю сейчас в забегах на три мили те же цифры, что показывал в конце тренировочного лагеря.

Я не буду драться до конца года, и я оповестил об этом UFC. Мне нужна пауза. Физиев? Как я сказал, я не буду драться в этом году, так что у UFC нет объективных причин предлагать мне этот бой», — приводит слова Джастина Гэтжи MMAFighting.

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