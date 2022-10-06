Тренер Оливейры: борьба у Махачева лучше, чем у Хабиба

Тренер Чарльза Оливейры по борьбе Алиреза Ноэ считает, что борьба Ислама Махачева выше уровнем, чем у его соотечественника Хабиба Нурмагомедова.

«Российская борьба отличается от американской. Но я уже всё знаю. Ислам – борец из Дагестана, я уже знаю его слабости.



Его стиль – борьба, и борьба у него лучше, чем у Хабиба. Хабиб больше показывал самбо и дзюдо. В стиле Махачева больше борьбы, и он определённо будет пытаться удерживать Чарльза в партере, чтобы выигрывать раунды. У него хорошее джиу-джитсу, но поймать Оливейру он не сможет.



Мы работаем вместе уже четыре года, и Чарльз сильно изменился. Я не могу повалить его, спарринговать с ним сложно. Я 26 лет борюсь, побеждал на чемпионатах, но с ним у меня проблемы, потому что он сильно эволюционировал и быстро адаптировался, он очень умён.



Если бы Чарльз был иранцем или россиянином, он стал бы чемпионом мира по борьбе. Его тело хорошо подходит для борьбы. Ударка тоже сильно изменилась.



Не думаю, что Махачев сможет повалить Оливейру, а если и сможет, то не удержит в партере. Я сказал всем, что если Чарльз повалит его, то заставит сдаться.



Большинство борцов слабы, когда оказываются под оппонентом, они пытаются просто встать, отдают спину, и Чарльз пользуется этим. Бой завершится в третьем раунде. Оливейра заставит его сдаться или нокаутирует», – приводит слова тренера Sportskeeda.