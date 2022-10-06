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Ковалёв рассказал, за кого будет болеть в возможном бою украинца Усика и британца Фьюри

Ковалёв рассказал, за кого будет болеть в возможном бою украинца Усика и британца Фьюри
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Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский ветеран Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) поделился мыслями о потенциальном поединке с участием представителя Великобритании Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Моё субъективное мнение, конечно, буду болеть за Саню, потому что мы всё-таки в одной команде с ним. Ну и вообще мне он симпатичен как человек — порядочный. А Фьюри я знать не знаю и в принципе не горю желанием. А кто выиграет… Фьюри — коряга такая неудобная, нестандартная, поэтому прогулка будет нелёгкая, как с Джошуа. Джошуа всё-таки морально проиграл. Я считаю, ещё до первого боя», — сказал Ковалёв в интервью на канале BoxingTV в YouTube.

Усик — Фьюри: я тебя оседлаю:

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