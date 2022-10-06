Ковалёв рассказал, за кого будет болеть в возможном бою украинца Усика и британца Фьюри
Поделиться
Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский ветеран Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) поделился мыслями о потенциальном поединке с участием представителя Великобритании Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.
«Моё субъективное мнение, конечно, буду болеть за Саню, потому что мы всё-таки в одной команде с ним. Ну и вообще мне он симпатичен как человек — порядочный. А Фьюри я знать не знаю и в принципе не горю желанием. А кто выиграет… Фьюри — коряга такая неудобная, нестандартная, поэтому прогулка будет нелёгкая, как с Джошуа. Джошуа всё-таки морально проиграл. Я считаю, ещё до первого боя», — сказал Ковалёв в интервью на канале BoxingTV в YouTube.
Комментарии
- 6 октября 2022
-
18:27
-
17:49
-
17:30
-
17:17
-
16:21
-
15:43
-
14:34
-
13:36
-
11:31
-
11:24
-
10:51
-
09:55
-
09:20
-
01:33
-
00:56
- 5 октября 2022
-
23:59
-
22:52
-
22:19
-
21:49
-
20:45
-
19:51
-
18:59
-
17:44
-
16:35
-
16:30
-
16:24
-
16:11
-
15:25
-
15:18
-
15:10
-
14:50
-
14:49
-
14:47
-
14:37
-
14:35
Партнерский контент