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Пётр Ян показал командное фото перед вылетом на бой с О’Мэлли

Пётр Ян показал командное фото перед вылетом на бой с О’Мэлли
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Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что закончил основной этап подготовки к бою с представителем США Шоном О’Мэлли. Напомним, Ян проводил тренировочный лагерь в Таиланде.

«Мы выдвинулись», — написал Пётр.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Как сообщили в пресс-службе RCC: MMA & Boxing, Ян отправился в Абу-Даби, где и состоится его поединок с О’Мэлли. Бой пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.

В последнем бою Ян уступил американцу Алджэмейну Стерлингу. Поединок проходил на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, добыв победу раздельным судейским решением. Что касается О'Мэлли, то он в последнем бою встречался с бразильцем Педро Муньосом. Поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать противостояние.

Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде:

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