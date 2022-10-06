«Мой второй ребёнок». Сехудо отреагировал на забавную причёску Хасбика. Фото
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разместил новый пост в своих социальных сетях, где прокомментировал новую фотографию известного дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова, который более известен как Хасбик.
«Сюжетный поворот: Хасбулла — мой второй ребёнок», — подписал фото Сехудо.
Фото: Из личного архива Хасбика
Хасбулла пользуется популярностью в ММА уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре нынешнего года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Сообщалось также, что сумма контракта является «достаточно внушительной».
Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски:
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