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Дата прощального боя Фёдора Емельяненко и имя соперника будут объявлены 18 ноября

Дата прощального боя Фёдора Емельяненко и имя соперника будут объявлены 18 ноября
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Звёздный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко сообщил, что все детали его прощального боя будут озвучены 18 ноября на турнире Bellator 288, на котором чемпион Bellator Вадим Немков проведет реванш с Кори Андерсоном.

«Место, время и соперник будут озвучены на бое Вадима Немкова в Чикаго, на котором я должен буду присутствовать, секундировать Вадима. Рассматривается пока один соперник – хочется побиться с чемпионом. С ним ведут переговоры, насколько я знаю. Станет ли финальным мой предстоящий бой? Да, безусловно», — приводит слова Емельяненко Metaratings.

На счету Фёдора Емельяненко 47 поединков, в которых он одержал 40 побед. В шести случаях российский боец потерпел поражение, и однажды бой признали несостоявшимся.

Свой последний поединок Фёдор Емельяненко провёл в октябре прошлого года в рамках Bellator 269, в котором нокаутировал в первом раунде Тимоти Джонсона.

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