Дата прощального боя Фёдора Емельяненко и имя соперника будут объявлены 18 ноября

Звёздный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко сообщил, что все детали его прощального боя будут озвучены 18 ноября на турнире Bellator 288, на котором чемпион Bellator Вадим Немков проведет реванш с Кори Андерсоном.



«Место, время и соперник будут озвучены на бое Вадима Немкова в Чикаго, на котором я должен буду присутствовать, секундировать Вадима. Рассматривается пока один соперник – хочется побиться с чемпионом. С ним ведут переговоры, насколько я знаю. Станет ли финальным мой предстоящий бой? Да, безусловно», — приводит слова Емельяненко Metaratings.



На счету Фёдора Емельяненко 47 поединков, в которых он одержал 40 побед. В шести случаях российский боец потерпел поражение, и однажды бой признали несостоявшимся.



Свой последний поединок Фёдор Емельяненко провёл в октябре прошлого года в рамках Bellator 269, в котором нокаутировал в первом раунде Тимоти Джонсона.