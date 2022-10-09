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Алистар Оверим одолел Бадра Хари на кикбоксёрском турнире Glory

Алистар Оверим одолел Бадра Хари на кикбоксёрском турнире Glory
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Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим взял верх над марокканцем Бадром Хари на турнире Glory Collision 4, который прошёл в Арнеме (Нидерланды). Поединок продлился все три раунда и завершился победой Оверима единогласным решением судей (29-26, 28-27, 28-27, 28-27, 28-27).

Отметим, это был третий поединок между бойцами. В первом бою, который состоялся в декабре 2008 года на турнире K-1 Dynamite в Японии, Оверим нокаутировал своего соперника уже в первом раунде.

Спустя год Хари взял убедительный реванш в рамках K-1 World Grand Prix 2009. Бадр несколько раз отправил Алистара в нокдаун, после чего рефери был вынужден остановить бой и присудить победу Хари техническим нокаутом.

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