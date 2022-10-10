Алекс Волкановски стал запасным в бою Махачева и Оливейры на UFC 280

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски сообщил в социальных сетях, что стал запасным бойцом для титульного поединка между легковесами Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, который состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 280.

«Это официально. Я – запасной боец для титульника в лёгком весе! Увидимся со всеми в Абу-Даби», – написал Волкановски в социальных сетях.

Напомним, Волкановски не раз заявлял, что хотел бы испытать себя в лёгком дивизионе. В своём последнем бою на UFC 276 австралиец успешно завершил трилогию с американцем Максом Холлоуэем, нанеся ему повторное поражение.

Ранее единственный боец, побеждавший Махачева в UFC, дал прогноз на его бой с Оливейрой.