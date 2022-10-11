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Промоутер Фьюри назвал причину срыва боя с Джошуа

Промоутер Фьюри назвал причину срыва боя с Джошуа
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Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, рассказал о несостоявшихся переговорах с командой двукратного чемпиона дивизиона Энтони Джошуа.

«Что ж, мы получили от них контракт, и вернули его с пунктами, где мы согласны, а где – нет. Но контракт так и не вернулся. 6 октября промоутеры Джошуа уже выступили с заявлением.

У нас возникли проблемы со спонсорами Джошуа, потому что они не были ведущими в шоу, что я нахожу довольно странным. Джошуа был стороной «Б», когда дрался с Усиком. Однако, несмотря на это, я считал, что сделка состоится, и даже поспорил с Тайсоном. Он расстроился и начал устанавливать и переносить сроки, потому что я говорил ему, что мы получим контракт назад. Итак, этого не произошло», – сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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