Генри Сехудо: меня тошнит от Конора Макгрегора, он ужасен

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался об ирландском бойце смешанных единоборств Коноре Макгрегоре.
«Чёрт возьми, Конор Макгрегор просто ужасен! Я бы ни за что не провёл с ним тренировочный лагерь. Он ужасен. Меня от него тошнит. И это всё, что я хотел бы сказать. Он может сделать одолжение и встать передо мной на колено», — приводит слова Сехудо Mirror.
Напомним, Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в боях, переключившись на занятия в тренажёрном зале, а также на тренировки по боксу.
В Конора Макгрегора швырнули кепкой на вечеринке:
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