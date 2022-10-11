Сехудо заявил о готовности возобновить карьеру и забрать пояс у Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо не исключил, что может возобновить карьеру, чтобы стать первым обладателем поясов в трёх дивизионах, победив чемпиона в полулёгком весе Александра Волкановски.

«Я выбираю Ти Джея (Диллашоу). Вначале я хотел драться с Алджэмейном (Стерлингом), но не думаю, что он захочет провести со мной бой. У меня с Ти Джеем есть большая предыстория, свой сюжет. Так что я возвращаюсь, выбиваю из него всю дурь, забираю свой пояс, поднимаюсь в полулёгкий вес и там разбираюсь с Александром Волкановски. Таков мой план», — сказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Сехудо объявил о завершении карьеры в 2020 году после турнира UFC 249.

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