Волкановски хочет подраться с Оливейрой больше, чем с Махачевым

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски рассказал, почему он хочет подраться с бразильцем Чарльзом Оливейрой больше, чем с россиянином Исламом Махачевым.

«Я бы сказал, что Оливейра будет лучшим оппонентом. Люди скажут, стилистически, но очевидно, что вокруг Чарльза много хайпа – все считают его чемпионом. Если я побью его, все будут считать меня чемпионом. Если я встречусь с Исламом и побью его, уверен, люди тоже будут называть меня чемпионом, но мне всё равно придётся побить Чарльза.

Я хочу быть активным. Если их бой состоится, кто-то из них выиграет титул и не сможет драться довольно долго, я проведу защиту пояса в полулёгком весе, а затем буду ждать поединка за титул в лёгком весе. Определённо, я следующий в очереди на титульный бой в лёгкой весовой категории. Это предельно очевидно и предельно ясно – вот почему я это делаю», — сказал Волкановски на YouTube-канале MMAFightingonSBN.