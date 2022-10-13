Василий Ломаченко назвал топ-5 легковесов

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко поделился мнением о пяти лучших боксёрах лёгкого веса.



«Топ-5 легковесов? Окей, без вопросов. Хэйни… На самом деле мне никогда не нравился этот вопрос — никогда. Потому что в таком случае нужно говорить о себе, а мне это не нравится. А я всё-таки должен назвать себя в этом топ-списке. Не могу объяснить это.

Дэвин Хэйни, Джервонта Дэвис, может быть, Исаак Крус, Райан Гарсия и, может, Шакур Стивенсон. Хотя, знаете, возможно, я поставлю Стивенсона на третье место. Так что Хэйни, Дэвис, Стивенсон, Крус и Райан», — сказал Ломаченко на канале ESNEWS в YouTube.

Что делает Ломаченко уникальным боксёром: