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Минеев рассказал о позиции руководства воинской части по его бою с Родригесом

Минеев рассказал о позиции руководства воинской части по его бою с Родригесом
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о поединке с бразильцем Фернандо Родригесом. Он должен состояться 18 ноября по правилам кикбоксинга. Ранее Минеев получил повестку в рамках частичной мобилизации.

«По вопросу моего боя с Родригесом решение принимает не военкомат, а командование воинской части, к которой я приписан и в которой буду проходить подготовку.

Руководством части однозначно высказано мнение о возможности моего участия в предстоящем поединке с Родригесом. От этого зависит как международный престиж Российской Федерации, так и спортивная репутация Федерации ММА России, федерации кикбоксинга, клуба и моя личная репутация», — написал Минеев.

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