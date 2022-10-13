Минеев рассказал о позиции руководства воинской части по его бою с Родригесом

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о поединке с бразильцем Фернандо Родригесом. Он должен состояться 18 ноября по правилам кикбоксинга. Ранее Минеев получил повестку в рамках частичной мобилизации.
«По вопросу моего боя с Родригесом решение принимает не военкомат, а командование воинской части, к которой я приписан и в которой буду проходить подготовку.
Руководством части однозначно высказано мнение о возможности моего участия в предстоящем поединке с Родригесом. От этого зависит как международный престиж Российской Федерации, так и спортивная репутация Федерации ММА России, федерации кикбоксинга, клуба и моя личная репутация», — написал Минеев.
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