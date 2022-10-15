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Ломаченко сказал, при каком условии согласится на бой с Шакуром Стивенсоном

Ломаченко сказал, при каком условии согласится на бой с Шакуром Стивенсоном
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Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) заявил, что не согласится на бой с американцем Шакуром Стивенсоном (19-0, 9 KO) в случае, если на кону не будут стоять все мировые титулы.

«Если все четыре пояса будут у него – нет проблем. Я готов. Для меня это не бизнес. Это исторический момент для меня и моей семьи. Как и я говорил, деньги и бизнес можно потерять, но мы никогда не лишаемся нашего наследия. Вот почему я стремлюсь к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом.

В моей жизни уже выпадал подобный шанс, однако я им не воспользовался. И сейчас я снова близок. И я заполучу ещё один шанс, если заслуживаю этого», – сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу EsNews.

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