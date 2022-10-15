Жозе Альдо рассказал, как сообщение от Даны Уайта повлияло на рождение его сына

Двукратный чемпион UFC бразильский ветеран Жозе Альдо рассказал историю рождения своего сына, появившегося на свет в середине сентября.
«Мой друг подыскивал мне выступление в боксе и сказал, что мне нужно проконсультироваться с UFC. Я написал Дане, и он ответил мне, поблагодарив меня за всё и сказав, что UFC всегда будет открыт для меня. Он привязан ко мне и моей семье, мы всегда были близки.
Я показал сообщение жене, на тот момент беременной, из-за чего у неё поднялось давление и нам пришлось лечь в больницу. У неё диагностировали преэклампсию.
Роды получились сумасшедшими. Казалось, что всё пойдёт не так. Мой сын родился с узлом на пуповине, и если бы решили подождать ещё две недели [до полного срока], то меня бы не было дома с маленьким Альдо.
Не то чтобы я был обязан Дане жизнью моего сына, но именно после его сообщения у моей жены поднялось давление и мы поехали в больницу», – приводит слова Альдо издание MMA Fighting.
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