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Уайлдер считает, что его победа нокаутом над Хелениусом напугает Усика

Уайлдер считает, что его победа нокаутом над Хелениусом напугает Усика
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Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком.

«Кто следующий? Я слышал разговоры об Усике, но его нет в здании. Знаете, как это бывает. Люди говорят, что хотят получить бой со мной, а потом приходят на мои бои, видят сокрушительный нокаут и передумывают драться. Таких случаев было уже немало», — заявил Уайлдер на пресс-конференции после боя с Хелениусом.

Уайлдер одержал победу нокаутом над финном Робертом Хелениусом за три секунды до конца первого раунда.

Всего на счету Уайлдера 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от Тайсона Фьюри. Один бой завершился вничью, 43 раза американец одерживал победу, из них 42 нокаутом.

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