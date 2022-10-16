Уайлдер считает, что его победа нокаутом над Хелениусом напугает Усика
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Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком.
«Кто следующий? Я слышал разговоры об Усике, но его нет в здании. Знаете, как это бывает. Люди говорят, что хотят получить бой со мной, а потом приходят на мои бои, видят сокрушительный нокаут и передумывают драться. Таких случаев было уже немало», — заявил Уайлдер на пресс-конференции после боя с Хелениусом.
Уайлдер одержал победу нокаутом над финном Робертом Хелениусом за три секунды до конца первого раунда.
Всего на счету Уайлдера 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от Тайсона Фьюри. Один бой завершился вничью, 43 раза американец одерживал победу, из них 42 нокаутом.
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