Волкановски: читаю Махачева и Оливейру, как книжку с картинками
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Чемпион мира в полулёгком весе Алекс Волкановски заявил, что полностью готов к возможному поединку с Исламом Махачевым или Чарльзом Оливейрой.
«Мои тренеры проделали огромную работу, чтобы я понимал, как именно противостоять Чарльзу Оливейре и Исламу Махачеву. Знаете, есть выражение — «читать человека, как книгу». Так вот, их я читаю, как книжку с картинками. Понимаете, что я подразумеваю? Мне не нужно даже читать вслух, потому что я всё и так прекрасно вижу. Вот настолько я готов», — приводит слова Волкановски Yahoo Sports.
Титульный поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби. Алекс Волкановски заявил, что будет запасным бойцом в этом бою.
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