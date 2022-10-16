Волкановски рассказал, почему подставил Хасбика из-за розыгрыша с бургером

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски рассказал о розыгрыше популярного дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик.
Напомним, ранее Волкановски опубликовал шуточное видео, где Магомедов ударил его бургером по лицу.
«Буду откровенен. Все проделывают подобное с Хасбуллой и получают по лицу. На самом деле это было обговорено. Я сделал это для того, чтобы немного повеселиться. Причина же, по которой я поднял эту тему, заключается в том, что он почти перестал это делать из-за религии, растрачивания еды и тому подобного.
Я почувствовал, что поставил его в такое положение. Я сказал ему, что он может это сделать, но в итоге я съел бургер, поэтому он не пропал даром. На самом деле я съел его, и это видно на видео», – сказал Волкановски в интервью подкасту The MMA Hour.
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