Хамзат Чимаев: нас не поставят на колени

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о силе воли своего народа.



«Пусть даже каменные горы расплавятся в огне сражений, но никакие орды не поставят нас на колени. Непобеждённые и в смерти, сойдём мужчинами в могилу. BAYSANGUR», — написал Чимаев.



Напомним, в последнем поединке Чимаев сражался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти на ринг с другим американцем, Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: