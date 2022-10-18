«Он набалаболил». Пётр Ян прокомментировал сорвавшийся бой с Марлоном Верой
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Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в промоушене UFC, вспомнил о сорвавшемся поединке с эквадорцем Марлоном Верой.
«Да-да, был разговор о нашем поединке, на что мы дали согласие, что мы хотим подраться в сентябре. Но как только мы дали согласие, он сказал, что не хочет ждать сентября и будет драться в августе. Хотя там разница была всего три недели. И если бы он реально хотел подраться со мной, он бы принял бой в сентябре. А так он просто набалаболил. И когда дело коснулось [его], он не принял этот бой. Три недели — это не такой долгий срок», — сказал Ян в интервью журналисту Ариэлю Хельвани в программе The MMA Hour.
Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом:
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