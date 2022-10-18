«Мне не нравится его подбородок». Царукян сделал прогноз на бой Махачев — Оливейра

26-летний российский боец армянского происхождения Арман Царукян, выступающий в лёгком дивизионе UFC, объяснил, почему считает россиянина Ислама Махачева фаворитом в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 280.
«Мы никогда не знаем, что происходит во время боя, но я считаю, что навыки Ислама намного лучше. Он хорош в ударке, вольной борьбе, здорово контролирует соперников — он сможет удерживать Оливейру. Не думаю, что Чарльз cможет задушить его. Едва ли у него что-то получится.
Думаю, бой выйдет скучным. Ислам переведёт Оливейру на землю и будет там удерживать в течение всех раундов. Он измотает его, а в поздних раундах, возможно, всё кончится. А вообще, мне не нравится его подбородок. Подбородок у Оливейры нельзя назвать крепким. Кто знает, возможно, Ислам сможет его нокаутировать. Хотя Чарльз — сильный парень, который дрался с лучшими бойцами мира и побеждал почти всех. Посмотрим. Никогда не знаешь наверняка. Может, Оливейра тоже способен нокаутировать Махачева», — сказал Царукян на канале The AllStar в YouTube.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:
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