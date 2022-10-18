Спарринг-партнёр Махачева объяснил, за счёт чего Ислам победит Оливейру

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории (до 77 кг), поделился ожиданиями от поединка Ислама Махачева и Чарльза Оливейры в UFC. По мнению спарринг-партнёра Махачева, россиянин одержит уверенную победу над своим соперником.

«Ислам — боец другого уровня. Мы тренировались с Исламом, он спортсмен очень высокого класса. Думаю, что борьба у Оливейры слабее, у него нет никаких шансов. Ислам одержит доминирующую победу», — приводит слова Мухаммада ТАСС.

Поединок между Махачевым и Оливейрой пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск в рамках турнира UFC 280. Ислам в последнем бою победил американца Бобби Грина. Чарльз в предыдущем поединке одолел Джастина Гэтжи.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280.