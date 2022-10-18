Волкановски рассказал, как готовится к замене в бою Махачев — Оливейра

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александр Волкановски рассказал, как готовится к возможному поединку с Чарльзом Оливейрой или Исламом Махачевым. Австралиец в случае необходимости готов выйти на замену одному из бойцов на турнире UFC 280.
«Я провожу эту неделю с таким настроем, как будто у меня действительно будет бой. Мы тренируемся в ночное время. Я по-прежнему готов выйти на замену каждому из парней и представляю себе, как буду драться с кем-то из них в эти выходные. Для меня это не так сложно.
Многие люди, вероятно, не стали бы этого делать или ставить себя в такое положение, но я другой человек, у меня иное мышление, поэтому я сейчас здесь. Я преодолею все сложности, если мне придётся выйти на ринг. Кто это сделает, если не я?» — цитирует Волкановски MMAJunkie.
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- 18 октября 2022
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